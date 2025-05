Segregò in un casolare e abusò di una giovane profuga siriana | condannato a 16 anni

Un caso straziante che riporta alla luce il tema della vulnerabilità delle persone in fuga da guerre e conflitti. Un uomo è stato condannato a 16 anni per aver abusato di una giovane profuga siriana, un gesto che va oltre la violenza fisica: rappresenta un attacco ai diritti umani fondamentali. Questo evento mette in evidenza quanto sia fondamentale tutelare le vittime e garantire loro sicurezza e protezione. È tempo di agire!

Violentò una profuga siriana, allora minorenne, in un casolare alla periferia di Guastalla, nella Bassa Reggiana. Poi la abbandonò in una stazione di servizio a Lodi. Ieri il tribunale di Reggio Emilia ha condannato, in primo grado, a 16 anni complessivi di reclusione (12 per violenza sessuale e lesioni, 4 per favoreggiamento all'immigrazione clandestina) il 31enne pakistano Muhammad Waqar ora.