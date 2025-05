Secam | Sondrio può incidere ed è rappresentato anche senza la presidenza

A Sondrio, la discussione sul futuro di Secam si fa sempre più accesa. Senza un presidente, l'ente non perde di valore: l'importante è concentrarsi sull'azione concreta per il bene della comunità. Questo è un tema che risuona in tutto il Paese, dove le istituzioni sono chiamate a dimostrare efficienza e impegno. La vera sfida? Trasformare le parole in fatti tangibili per i cittadini.

"Non è che non faccia piacere non avere il presidente, ma se devo scegliere tra mettere "una bandierina" e la possibilità di fare un'azione concreta, scelgo l'azione concreta, visto che l'importante è riuscire a lavorare per il bene di Secam e di tutti i cittadini visto che è proprio questo che.