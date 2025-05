Sebastiano Visintin | ‘Quella mattina ho pensato di togliermi la vita mi sentivo quasi un mostro’

Sebastiano Visintin, in un'intervista toccante a Quarto Grado, rivela il suo profondo disagio interiore dopo essere stato accusato dell'omicidio della moglie. "Mi sono sentito un mostro", confessa, rivelando il peso dell'incomprensione e della solitudine. Un racconto che ci invita a riflettere sull'importanza di ascoltare e supportare chi vive momenti di crisi. In un'epoca dove le voci si accavallano, è fondamentale dare spazio alla verità e all’

Liliana Resinovich, Visintin racconta il disagio interiore a Quarto Grado dopo l’accusa di omicidio. «Quel sabato mattina, ascoltando la radio, sono venuto a sapere che la Procura sosteneva che io avessi ucciso mia moglie». La voce di Sebastiano Visintin è rotta, carica di emozione. A Quarto Grado, nella puntata andata in onda venerdì 30 maggio, l’uomo ha ricostruito per la prima volta pubblicamente il momento in cui ha appreso di essere accusato dell’omicidio di Liliana Resinovich. ‘Quando ho sentito la notizia dentro di me si è scatenato il caos’. «Sono rimasto paralizzato, poi sono andato in salotto ed ho acceso la televisione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it