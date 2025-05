Se il trambusto di Donald non fa più notizia

Il trambusto di Donald Trump sembra aver perso il suo mordente. In un'epoca in cui la politica è sempre più polarizzata, il potere che affascina può anche disilludere. Ma perché? La risposta risiede nel cambiamento delle aspettative del pubblico: l’autenticità e la coerenza stanno diventando sempre più importanti. Scopriremo se Trump riuscirà a riconquistare quell’attenzione sfuggente o se il suo tempo è davvero finito.

C'è un momento in cui il potere smette di impressionare. Non perché sia diventato più debole, ma perché si è svuotato. È quello che sta accadendo a Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Se il trambusto di Donald non fa più notizia

Cerca Video su questo argomento: Trambusto Donald Fa Notizia Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Se il trambusto di Donald non fa più notizia

Secondo ilgiornale.it: C'è un momento in cui il potere smette di impressionare. Non perché sia diventato più debole, ma perché si è svuotato. È quello che sta accadendo a Donald Trump ...

Donald Trump vestito da Papa fa infuriare la conferenza episcopale di NY (ma è proprio quello che voleva)

Da vanityfair.it: che ha criticato Donald Trump scrivendo su X che «non c’è niente di intelligente o divertente, signor presidente... Non ci prenda in giro». A loro fa eco anche il cardinale Timothy Dolan ...

Trump ammette il rischio recessione per l’economia Usa: “Papa Donald” fa i conti col flop dei primi 100 giorni

Da msn.com: Papa Donald per la prima volta ammette il rischio recessione negli Stati Uniti.Parliamo ovviamente di Donald Trump, il presidente Usa che sui social della Casa Bianca ha fatto condividere un ...