se i prof non vogliono i bersaglieri a scuola qualcosa non va

L’ultima polemica sui professori di un liceo di Magenta, contrari alla presenza dei bersaglieri in classe, mette in luce una questione cruciale: l'importanza di educare i giovani al rispetto delle istituzioni. In un'epoca in cui il dialogo è fondamentale, la scuola deve essere un luogo d’incontro e non di divisione. È tempo di riflettere su come formare cittadini consapevoli e responsabili per il futuro della nostra Repubblica.

No alla politica nelle scuole, no a qualsivoglia presa di posizione che allontani gli studenti dalle istituzioni e dai principi fondanti della nostra Repubblica. La polemica scatenata dai prof di un liceo di Magenta, che non vogliono i bersaglieri in classe, la dice lunga su come non solo serve un cambio di mentalità per il

Nel cuore del dibattito sull'educazione moderna, i docenti di un liceo scientifico di Magenta si oppongono alla presenza dei bersaglieri a scuola.

ilgiorno.it scrive: Magenta, docenti contro valori come l’obbedienza e la conoscenza delle armi. La replica del sottosegretario all’istruzione Frassinetti:"Pregiudizio ideologico".

Da msn.com: I docenti di un liceo scientifico di Magenta hanno manifestato il proprio dissenso contro la presenza dell'Associazione nazionale bersaglieri perché "si discosta dai principi" ...

Segnala iltempo.it: Dopo la scelta di Katharina Zeller, la sindaca di Merano che si è tolta la fascia tricolore durante l'insediamento in ...