Se ci saranno due manifestazioni per Gaza non è per gioco né per errore

La doppia manifestazione per Gaza, il 6 e 7 giugno, non è solo un evento ma un riflesso delle tensioni interne alla politica italiana. Da Milano a Roma, i dibattiti sul conflitto si intrecciano con le rivalità tra partiti, mettendo in luce un'opposizione frammentata. Questo scenario rappresenta una sfida cruciale: come unirsi per una causa comune in un momento storico così delicato? La risposta potrebbe ridefinire non solo le alleanze politiche, ma anche il futuro del dibattito pubblico.

Non c’è dubbio che la doppia manifestazione per Gaza – quella del campo largo il 7 giugno a Roma e quella di Azione, Italia Viva, Sinistra per Israele e molti riformisti del Partito democratico il 6 giugno a Milano – sembra replicare, in modo perfino troppo prevedibile, le beghe e le incomprensioni che dividono da tempo le opposizioni alla coalizione meloniana. È però altrettanto indubbio che, al di là delle apparenze, la ragione per cui ci saranno due manifestazioni, anziché una sola, dipende dal fatto che le diverse opposizioni hanno due diversi concetti e giudizi della tragedia di Gaza. C’è l’opposizione tendenza Antonio Guterres e Francesca Albanese, che ritiene che il 7 ottobre “non venga dal nulla”, cioè venga anch’esso da Israele, e che il pogrom di Hamas sia l’effetto collaterale inevitabile delle colpe inemendabili dell’occupazione sionista, categoria onnicomprensiva che fa di tutta l’erba un fascio e di tutte le terre tra il Giordano e il mare, dal 1948 ad oggi, una patria araba usurpata dal colonialismo ebraico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Se ci saranno due manifestazioni per Gaza non è per gioco né per errore

Memorandum militare Italia-Israele, 8 giugno rinnovo automatico, 10 giuristi diffidano governo: "Lo revochi o contribuirà ai crimini a Gaza"

Il 8 giugno si rinnova automaticamente il memorandum militare tra Italia e Israele, suscitando forti critiche.

Onu, l'ambasciatore palestinese scoppia in lacrime: "A Gaza situazione insopportabile"

lastampa.it scrive: Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs, siamo qui a parlare del centrosinistra diviso su Gaza: non era proprio possibile accordarsi per una manifestazione tutti insieme? «Purtroppo, qualcuno ha voluto ...

Due manifestazioni per Gaza, a Milano anche i riformisti Pd

Scrive repubblica.it: La minoranza dem parteciperà a entrambe le iniziative. Via libera di Schlein. Provenzano: “Nessun problema” ...

Gaza, i riformisti dem vanno da Renzi-Calenda

Si legge su ilmessaggero.it: Doveva essere una manifestazione sola, e invece saranno tre. Tre piazze dell’opposizione per il cessate il fuoco a Gaza. Quella dem, stellata e rosso-verde, a Roma il 7 giugno.