Scuse all’assessora Cintorino Le ‘punturine’? Commento infelice ma volevo solo criticare la tecnica

Un commento infelice può scatenare tempeste in un bicchier d'acqua, soprattutto quando riguarda temi delicati come l'estetica e la salute. È quanto successo nel consiglio comunale, dove le parole della coordinatrice Cortesi hanno acceso un vivace dibattito. Questo episodio mette in luce non solo la sensibilità sociale attuale sul tema dell'immagine personale, ma anche l'importanza del linguaggio che usiamo per comunicare. Riflessioni necessarie in un’epoca di influencer e standard irrealistici!

Il caso è esploso durante il consiglio comunale di martedì scorso, quando la consigliera di Fratelli d’Italia Cristina Tassinari (presidente della commissione pari opportunità) ha portato all’attenzione dei presenti un commento scritto su Facebook da Daniela Cortesi, coordinatrice del quartiere San Martino in Strada. "Le punturine hanno reso le labbra dell’assessore Cintorino ancora più paperesche", cita il commento pubblicato sulla pagina social del sindaco. Se l’episodio di body shaming (ovvero quando si prende di mira una persona per il suo aspetto fisico) è finito in consiglio, con la sottolineatura delle presunte simpatie politiche di Cortesi: "Notoriamente vicina al Partito Democratico ", ha sottolineato Tassinari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuse all’assessora Cintorino. Le ‘punturine’? "Commento infelice, ma volevo solo criticare la tecnica"

