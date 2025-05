Scuole aperte | tempo pieno e prolungato in Sicilia Domande entro il 14 luglio

Le scuole siciliane hanno una grande opportunità: la Regione ha aperto la terza finestra dell’Avviso 10 “Scuole aperte per il territorio”, permettendo l’attivazione di tempo pieno e prolungato. Le domande scadono il 14 luglio, un’occasione da non perdere per garantire ai ragazzi un’istruzione più ricca e coinvolgente! In un’epoca in cui l’istruzione continua a evolversi, quale futuro vogliamo costruire per i nostri giovani?

La Regione Siciliana ha aperto la terza finestra dell’ Avviso 10 “Scuole aperte per il territorio”, destinato agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado. Le scuole interessate possono presentare la propria richiesta entro le ore 15 del 14 luglio, comunicando l’intenzione di attivare il tempo pieno o prolungato per l’anno scolastico 2025-2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A Pozzuoli scuole chiuse il 14 maggio per il terremoto, aperte a Bacoli e Monte di Procida

Domani, 14 maggio, le scuole di Pozzuoli rimarranno chiuse per consentire ulteriori controlli dopo il recente terremoto.

Cerca Video su questo argomento: Scuole Aperte Tempo Pieno Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scuole aperte: tempo pieno e prolungato in Sicilia. Domande entro il 14 luglio; Turano: Tempo pieno in Sicilia contro dispersione scolastica, al via le domande; Tempo pieno contro la dispersione scolastica, Turano: pubblicata la terza finestra dell'Avviso 10; Scuole siciliane, tempo pieno contro la dispersione scolastica: al via le domande. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Scuole aperte: tempo pieno e prolungato in Sicilia. Domande entro il 14 luglio

Scrive orizzontescuola.it: La Regione Siciliana ha aperto la terza finestra dell’Avviso 10 “Scuole aperte per il territorio”, destinato agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado. Le scuole interessate poss ...

Istruzione in Sicilia, Turano: “Tempo pieno contro la dispersione scolastica”

Segnala msn.com: Pubblicata la terza finestra dell'Avviso 10 "Scuole aperte per il territorio", il progetto finanziato con 27 milioni di euro.

Save the Children, allarme disuguaglianze a scuola: il tempo pieno è solo per due bimbi su 5

Scrive ansa.it: E' l'allarme lanciato da Save the Children che, in occasione della ripresa dell'anno scolastico, diffonde il Rapporto "Scuole disuguali. Gli interventi del Pnrr su mense, tempo pieno e palestre".