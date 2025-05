Scuola sport e una nuova piazza | tutti i progetti in rampa di lancio

Saonara si prepara a un grande salto nel futuro! Con oltre 4,4 milioni di euro in cassa, l'amministrazione guidata dal sindaco Michela Lazzaro è pronta a investire in progetti per la comunità, tra cui una nuova piazza e strutture sportive. Questa visione non solo riqualificherà il territorio, ma risponde anche a un trend crescente: il benessere collettivo e la socialità nel post-pandemia. Non perdere l'occasione di scoprire come questi cambiamenti plasmeranno il tuo

L'amministrazione comunale di Saonara ha approvato il conto consuntivo del 2024 con un risultato di amministrazione di euro 4.469.965,01. La squadra di Saonara Domani capeggiata dal sindaco Michela Lazzaro e dal suo vice Silvia Alibardi destinerà parte di tale risultato alla realizzazione di.

