Scuola Premiazioni e ritrovi tra ieri e oggi

La scuola si appresta a chiudere l'anno, ma non è tempo di rilassarsi! Recentemente, nella splendida sala dei quadri del Comune di Bertinoro, si è celebrata la premiazione di 14 talentuosi studenti del 'Centro locale intercultura' di Forlì-Cesena. Questo evento non solo riconosce il merito, ma sottolinea l'importanza della diversità e dell'inclusione nel nostro sistema educativo. Un segnale forte per un futuro ricco di opportunità!

La scuola volge al termine, ma non perde la sua verve, tant’è che anche in questi giorni sono numerose le iniziative che coinvolgono gli studenti. Nella suggestiva cornice della sala dei quadri del Comune di Bertinoro, si è svolta la cerimonia di premiazione dei 14 studenti del ‘Centro locale intercultura’ di Forlì- Cesena selezionati per partecipare ai programmi di scambio culturale promossi dall’associazione per l’anno scolastico 2025-26. L’evento si inserisce nel programma nazionale delle celebrazioni per i 70 anni di Intercultura, un’organizzazione che dal 1955 promuove il dialogo tra culture, l’educazione alla cittadinanza globale e la comprensione reciproca tra i popoli attraverso esperienze formative all’estero e progetti educativi sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola Premiazioni e ritrovi tra ieri e oggi

