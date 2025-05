Scoppia l’estate sulla riviera | Sarà un ponte da tutto esaurito

L'estate è finalmente esplosa sulla Riviera, e il ponte del 2 giugno si preannuncia come un weekend da tutto esaurito! Con oltre 400 strutture pronte ad accogliere turisti e 170 stabilimenti balneari in fermento, la stagione estiva 2025 si prepara a decollare. Questo primo test non è solo un assaggio di sole e mare, ma un segnale: l'industria del turismo è più viva che mai. Non perdere l’occasione di vivere l'emozione della riviera!

Il ponte del 2 giugno è il vero primo test della stagione estiva 2025. Dopo i ponti di primavera e i fine settimana di maggio caratterizzati soprattutto dalle manifestazioni sportive, per questo weekend ci sono tante aspettative. Del resto la macchina del turismo è a pieno regime, con tutte le oltre 400 strutture ricettive e i 170 stabilimenti balneari della provincia di Forlì-Cesena aperti, così come i villaggi, i campeggi, i locali e le attività commerciali. Inoltre le previsioni danno sole e temperature in rialzo, due buoni motivi per dare lo start ad una stagione sinora piuttosto sonnecchiante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scoppia l’estate sulla riviera: "Sarà un ponte da tutto esaurito"

“Non è giusto”. Eurovision, bufera su Gabry Ponte: scoppia caso nazionale

L'esibizione di Gabry Ponte all'Eurovision 2025 ha scatenato una bufera mediatica e un acceso dibattito nazionale.

Cerca Video su questo argomento: Scoppia Estate Riviera Sarà Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Scoppia l’estate sulla riviera: Sarà un ponte da tutto esaurito. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online