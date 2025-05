Scoppia la rissa al cimitero | Ero lì con il mio ragazzo

Un'inaspettata rissa al cimitero: un luogo di pace trasformato in teatro di scontro. Questo episodio inquietante mette in luce un trend crescente di violenza che si manifesta anche nei contesti più impensabili. La tensione, evidenziata dalle parole del giudice Solivetti, ci costringe a riflettere su quanto siano fragili i confini tra civiltà e caos. Cosa ci sta succedendo? Scopriamo insieme le cause di questa escalation preoccupante.

"Siamo qua dalle 10.30 a sentire versioni diverse e confusionarie dei fatti. Non è un gioco. Cerchiamo di rispondere rapidamente senza dare più ricostruzioni differenti", il monito del giudice Alessandro Solivetti Flacchi ad un giovane testimone. "Ha già confermato di aver presentato una denuncia sapendo le persone innocenti", tuona ancora il giudice. Che dispone infine la trasmissione delle trascrizioni dell’udienza alla procura affinché valuti se ci sono estremi di reato. Si è aperto ieri dibattimento del processo per una rissa avvenuta nei pressi del cimitero di Vescovado di Murlo il 2 maggio 2022 che vede imputate sette persone, a vario titolo, anche dei reati di lesioni, minacce e danneggiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoppia la rissa al cimitero: "Ero lì con il mio ragazzo"

Diversa etnia o spaccio di droga? Scoppia la rissa in via Gioeni, un ferito in ospedale

Una violenta rissa è esplosa in via Gioeni, lasciando un ferito in ospedale. Le forze dell'ordine indagano sulle cause dell'incidente: si tratta di un conflitto etnico o dell'ennesimo scontro legato allo spaccio di droga? Colpi di bottiglia e aggressioni sollevano interrogativi su possibili rivalità per il controllo delle piazze.

