scoperto un deposito di mezzi rubati nella riserva naturale del parco del serio

Un'operazione che mette in luce un problema crescente: il furto di veicoli sta infestando anche le aree protette. La polizia locale ha scoperto un deposito di mezzi rubati nel cuore del Parco del Serio, un luogo simbolo della bellezza naturale bergamasca. Questo non è solo un colpo per i criminali, ma un invito alla comunità a proteggere e valorizzare il nostro patrimonio. Scopri come difendere ciò che amiamo!

Rubavano e smontavano veicoli nella riserva naturale del Parco del Serio. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato al contrasto dei reati predatori, la polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale ha scoperto un deposito di veicoli rubati nel Parco del Serio. In totale sono stati rinvenuti otto veicoli di provenienza furtiva, di cui sei autocarri cassonati e due auto, tutti rubati a maggio in diverse località del nord Italia. L'operazione è il risultato di un'intensificazione dei controlli nelle aree verdi, spesso usate come base logistica per attività criminali.

