Scoperto a sniffare cocaina dalla mamma 75enne e colpito con un manico di scopa | finisce in ospedale

Un episodio singolare a Cesena mette in luce una drammatica realtà: la lotta contro le dipendenze. Un 54enne sorpreso dalla madre a sniffare cocaina ha ricevuto una reazione decisamente inattesa: colpi di scopa e schiaffi affettuosi, ma pur sempre violenti. Questo scontro familiare ricorda quanto siano complesse le dinamiche intergenerazionali e l'impatto delle droghe su famiglie sempre più fragili. Una storia che invita alla riflessione e al dialogo.

Curiosa vicenda a Cesena, un 54enne è finito al Bufalini dopo le botte ricevute dalla mamma 75enne che aveva sorpreso il figlio a sniffare cocaina. Colpi con un manico di scopa ma anche schiaffi e pugni. La vicenda sarebbe andata in scena in una abitazione del quartiere Vigna a Cesena, la notizia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Scoperto a sniffare cocaina dalla mamma 75enne e colpito con un manico di scopa: finisce in ospedale

