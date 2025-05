Scoperta in possesso di ovulo con eroina | donna 50enne viterbese in arresto

Una donna di 50 anni a Viterbo è stata arrestata con un sorprendente "ovulo" di eroina, pronto per essere distribuito. Questo episodio svela un trend allarmante: il crescente coinvolgimento di donne nel traffico di droga. Un dato curioso? Spesso, le donne sono meno sospettate dai controlli, rendendole figure chiave nel mercato illecito. Le piazze di spaccio si evolvono e la lotta contro la droga diventa sempre più complessa.

Porta con sé eroina ed hashish suddivisi in dosi pronte per essere distribuite nelle piazze di spaccio del capoluogo. Donna cinquantenne residente a Viterbo, è stata arrestata nella serata del 29 maggio dagli uomini della polizia di stato. La donna, conosciuta alle forze dell'ordine per.

La Forza Di Una Donna, Anticipazioni: Bahar La Nuova Eroina!

Preparati a lasciarti coinvolgere da "La forza di una donna", la nuova soap turca che sostituisce Uomini e Donne su Canale 5.

