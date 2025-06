Scoperta in possesso di ovulo con eroina | donna 50enne viterbese in arresto

Una donna di 50 anni, residente a Viterbo, è stata arrestata con ovuli di eroina e hashish pronti per il mercato nero. Questo episodio si inserisce in un trend allarmante: l'aumento della presenza di donne nel traffico di sostanze stupefacenti. Un dato che invita a riflettere sulle nuove dinamiche del crimine organizzato, dove le figure femminili stanno assumendo ruoli sempre più attivi e strategici. Un fenomeno da monitorare con attenzione.

Porta con sé eroina ed hashish suddivisi in dosi pronte per essere distribuite nelle piazze di spaccio del capoluogo. Donna cinquantenne residente a Viterbo, è stata arrestata nella serata del 29 maggio dagli uomini della polizia di stato. La donna, conosciuta alle forze dell’ordine per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Scoperta in possesso di ovulo con eroina: donna 50enne viterbese in arresto

