Scontro tra un' auto e una bici elettrica morto un ciclista 59enne

Un tragico incidente ha scosso Fiumefreddo di Sicilia: un ciclista di 59 anni ha perso la vita a causa di uno scontro con un'auto sulla statale 114. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, in un periodo in cui l'uso della bicicletta elettrica è in forte crescita. È fondamentale riflettere sull'importanza di infrastrutture adeguate e su comportamenti responsabili per proteggere tutti gli utenti della strada.

Un'autovettura ha impattato con una bicicletta elettrica guidata da un 59enne di Fiumefreddo di Sicilia. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada statale 114 nel territorio di Fiumefreddo, all'altezza dell'incrocio con via Meli. Nulla da fare per l'uomo residente nel comune ionico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scontro tra un'auto e una bici elettrica, morto un ciclista 59enne

