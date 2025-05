Scontro tra auto e scooter a Lanciano | feriti due giovani

Un incidente stradale ha scosso Lanciano nel pomeriggio di oggi, coinvolgendo una Fiat 500 e uno scooter Honda. Due giovani sono rimasti feriti in quello che sottolinea un problema crescente: la sicurezza stradale nelle nostre città . Con l’aumento degli incidenti legati alla circolazione di scooter, è fondamentale riflettere su comportamenti più responsabili e sulle infrastrutture adeguate. La strada è di tutti, ma la prudenza deve essere di ciascuno.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 31 maggio, a Lanciano. Poco dopo le 14 una Fiat 500, guidata da una donna, e uno scooter Honda con a bordo un ragazzo e una ragazza si sono scontrati lungo la Ss84 Variante Frentana, di fronte al centro commerciale Oasi. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Scontro tra auto e scooter a Lanciano: feriti due giovani

Scontro tra scooter e fuoristrada a Lanciano: ferito un diciasettenne

Oggi, 27 maggio, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Lanciano, coinvolgendo un SUV Mitsubishi e uno scooter SH Vetro Honda.

