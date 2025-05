Scontri tra tifosi | divieto di vendita tagliandi all' Unieuro Arena

Gli scontri tra tifosi forlivesi e riminesi riaccendono il dibattito sulla sicurezza negli eventi sportivi. Il presidente della Lega nazionale pallacanestro, Francesco Maiorana, si fa portavoce del cambiamento, chiedendo interventi concreti. Il divieto di vendita dei biglietti all'Unieuro Arena è solo un primo passo, ma la vera sfida è garantire un ambiente di gioco sereno. Riuscirà il basket a tornare al suo spirito originario? La risposta è nelle mani di tutti noi!

Le reazioni agli scontri tra tifosi forlivesi e riminesi di martedì scorso proseguono. "Come presidente della Lega nazionale pallacanestro – afferma Francesco Maiorana (foto) – intendo intervenire sul provvedimento richiesto dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, disposto dal prefetto di Forlì-Cesena e messo in esecuzione dal questore, sancito il divieto di vendita dei tagliandi all’Unieuro Arena e l’annullamento di quelli giĂ commercializzati. Il provvedimento è stato originato da episodi violenti in una zona distante dal palasport di Rimini e che non hanno niente a che vedere col nostro movimento cestistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scontri tra tifosi: divieto di vendita tagliandi all'Unieuro Arena

Guerra: "Scontri tra tifosi da condannare, grazie alla Polizia Locale"

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha espresso la sua ferma condanna per gli scontri tra tifosi avvenuti dopo i festeggiamenti in piazza Garibaldi per lo scudetto del Napoli.

