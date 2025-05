Scontri tra tifosi di Psg e Inter prima della finale di Champions | la rissa e lo stop alla metro – Il video

Tensioni esplosive a Monaco di Baviera! Prima della tanto attesa finale di Champions League, i tifosi del PSG e dell'Inter si sono scontrati nella metropolitana, creando attimi di panico. Questo episodio non solo riflette la passione sfrenata per il calcio, ma evidenzia anche l'urgente bisogno di sicurezza negli eventi sportivi. La rivalità tra club è più infuocata che mai: cosa accadrà in campo? Le emozioni sono alle stelle!

Minuti di forte tensione fra i tifosi del Paris Saint-Germain e dell’ Inter nella metropolitana, alla stazione Universität, a Monaco di Baviera, nel quartiere di Maxvorstadt. Nella città tedesca l’attesa per la finale di Champions League è ormai febbrile. Ci sarebbero state delle provocazioni e alcuni contatto che hanno reso indispensabile lo stop momentaneo del convoglio diretto all’Allianz Arena, dove tra poche ore si svolgerà la partita. Un gruppo di tifosi parigini ha, infatti, respinto a calci i supporters interisti che avevano provato a raggiungerli in metro, attaccandoli con spranghe e bandiere. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Scontri tra tifosi di Psg e Inter prima della finale di Champions: la rissa e lo stop alla metro – Il video

PSG-Inter è record biglietti, tifosi impazziti: mai così tante richieste!

La finale di Champions League del 31 maggio a Monaco ha scatenato la follia tra i tifosi di PSG e Inter, con richieste di biglietti che hanno raggiunto un livello senza precedenti.

