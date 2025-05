Scontri tra tifosi di Inter e Psg prima della finale di Champions | l’agguato in Metro

Tensione alle stelle a Monaco: gli scontri tra i tifosi di Inter e PSG prima della finale di Champions League hanno creato un clima di paura e caos. Gli incidenti, avvenuti nella metro, pongono l'accento su un problema più grande: la violenza nel calcio. Mentre le squadre si preparano per la gara, è fondamentale riflettere su come trasformare la passione in tifo sano. La festa del calcio non può essere rovinata da atti di violenza!

Gli incidenti sono scoppiati alla Metro dell'Università, sulla linea che conduce all'Allianz Arena ed è stata interrotta per una ventina di minuti a causa dei tafferugli. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Scontri tra tifosi di Inter e Psg prima della finale di Champions: l’agguato in Metro

Diretta finale di Champions 2025 Psg-Inter: le formazioni ufficiali. “Scontri tra tifosi nella metro di Monaco”

La finale di Champions League 2025 a Monaco è il palcoscenico di un duello epico tra Inter e PSG, ma non solo.

Scontri tra tifosi di Inter e Psg prima della finale di Champions: l’agguato in Metro

