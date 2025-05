Scomparsa di Denisa il ‘pasticcio’ delle telecamere Città rimasta senza sorveglianza E’ allucinante intervenire subito

Prato è in allerta dopo la scomparsa di Maria Denisa Adas, una trentenne romena. Ma c'è un problema inquietante: le telecamere di sorveglianza sono fuori uso! Questo 'pasticcio' non solo ostacola le indagini, ma mette a rischio la sicurezza della città intera. In un'epoca in cui la tecnologia dovrebbe proteggerci, cosa succede quando fallisce? È tempo di agire e garantire un controllo adeguato per tutti.

Prato, 31 maggio 2025 – " Un problema tecnico che paralizza indagini delicate e rischia di lasciare la città senza sorveglianza: è allucinante". A intervenire sulla questione " telecamere ", emersa durante le indagini per la scomparsa della trentenne romena, Maria Denisa Adas, da un residence di via Ferrucc i, è il capogruppo della lista civica Gianni Cenni sindaco, Leonardo Soldi. Denisa, i suoi telefoni accesi nella notte della scomparsa L'impasse che ha bloccato per oltre 10 giorni la visione delle telecamere a causa di una "difficoltà tecnica" nello scaricare le immagini, è stato sollevato direttamente dal procuratore Luca Tescaroli che non avendo ricevuto – come aveva richiesto – le immagini in due settimane dal presunto rapimento della donna, ha preso carta e penna e ha scritto alla sindaca Ilaria Bugetti, al presidente della Regione Eugenio Giani e alla prefetta Michela La Iacona per sollecitare un "intervento urgente".

