Un sabato di avventura si è trasformato in tragedia per un escursionista di 56 anni, scivolato lungo un sentiero sopra Lecco. Questo incidente mette in luce l'importanza di una preparazione adeguata e dell'attenzione in montagna, soprattutto con l'aumento delle attività outdoor post-pandemia. Ogni passo può nascondere insidie: la sicurezza deve sempre essere la priorità. Restate informati, la montagna è bella, ma richiede rispetto!

Sabato pomeriggio un 56enne è precipitato per diversi metri in montagna mentre percorreva un sentiero verso il Corno Medale, sopra a Lecco. L'uomo è stato recuperato dal soccorso alpino e trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Scivola su un sentiero sopra a Lecco e precipita per diversi metri: gravissimo un escursionista

Mandello. Scivola e si infortuna lungo il sentiero del fiume, grave un 78enne

Scrive msn.com: I soccorsi allertati in codice rosso intorno alle 16 L’uomo, un 78enne, soccorso in codice rosso con diversi traumi MANDELLO DEL LARIO – Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, giovedì, sopra Soman ...