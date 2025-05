Scivola in montagna per 200 metri | alpinista soccorso dall' eliambulanza

Un'escursione in montagna può trasformarsi in un incubo in un istante, come dimostra la brutta caduta di un alpinista 58enne sopra Ponte di Legno. Scivolato per 200 metri su una pala ghiacciata, è stato soccorso dall'eliambulanza. Questo incidente evidenzia l'importanza della preparazione e della prudenza nelle attività outdoor, soprattutto in un periodo in cui sempre più persone si avventurano alla scoperta delle bellezze alpine. La sicurezza non è mai troppa!

Brutta caduta sabato mattina per un uomo di 58 anni, impegnato in un'escursione sulle montagne sopra Ponte di Legno. Erano circa le 9.30, quando l'alpinista – durante la salita lungo la pala ghiacciata del Salimmo – è scivolato rovinosamente, riportando lesioni serie. Immediato l'allarme.

Incidente in montagna a Ponte di Legno, scivola sulla cima Salimmo: alpinista soccorso

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Ponte di Legno: un alpinista di circa 60 anni è scivolato per oltre 200 metri sulla pala ghiacciata della cima di Salimmo.

