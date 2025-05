Scivola in curva e finisce nella scarpata | centauro muore dopo un volo di 15 metri

Un tragico incidente segna l'ennesima perdita sulle strade italiane, dove la passione per le moto si scontra con il rischio. Ottavio Remondini, 70 anni, ha perso la vita dopo un volo di 15 metri in curva a Visso. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale una guida responsabile, soprattutto in un contesto sempre più dominato da velocità e distrazioni. La sicurezza deve tornare al centro della nostra cultura motociclistica.

Tragedia sulle strade. Un motociclista originario di Copparo, Ottavio Remondini (di 70 anni), è morto sabato pomeriggio – intorno alle 14 – a causa di un incidente avvenuto nella località di Visso, provincia di Macerata. Secondo quanto si apprende, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua due. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Scivola in curva e finisce nella scarpata: centauro muore dopo un volo di 15 metri

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz non stacca Del Toro, Pellizzari scivola all’ultima curva

Oggi al Giro d'Italia 2025 l'emozione è palpabile! Carapaz ha tenuto testa ai suoi avversari, mentre Pellizzari ha subito un'improvvisa caduta all'ultima curva, aggiungendo brivido a una tappa già avvincente.

