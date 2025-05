Scivola e precipita nel vuoto | morto un escursionista sul monte Accellica

Tragedia sul Monte Accellica, dove un'escursione si è tragicamente trasformata in un incubo. Un uomo ha perso la vita dopo una caduta nel vuoto, richiamando l’attenzione sulla sicurezza in montagna. In un periodo in cui le passeggiate all’aria aperta sono in aumento, è fondamentale ricordare che la bellezza della natura porta con sé anche rischi. Un invito alla prudenza per chi ama esplorare le vette.

Tragedia sull'Accelica, tra l'Irpinia e la Provincia e Salerno, dove purtroppo ha perso la vita un escursionista. Il Soccorso alpino e speleologico della Campania è stato allertato nel pomeriggio di oggi per una persona precipitata giù dal monte. L'uomo era assieme ad un compagno nei pressi della.

Escursionista bloccato sul monte Velino recuperato dal soccorso alpino e speleologico

Domenica 18 maggio, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto sul Monte Velino per salvare un escursionista bloccato a 1760 metri tra Cafornia e la vetta.

