Sciopero della fame in piazza per Gaza | Il Comune riconosca lo Stato di Palestina

In un atto di protesta caratterizzato da determinazione e speranza, la comunità palestinese del Friuli ha avviato uno sciopero della fame in piazza. Le loro richieste, che vanno dal riconoscimento dello Stato di Palestina alla fine dell’assedio, si collocano in un contesto globale di crescente attenzione verso i diritti umani. Questo gesto forte ci invita a riflettere sull'importanza di dare voce a chi lotta per la giustizia e la dignità.

"Rompere l’assedio della fame e della sete che prosegue da oltre 80 giorni; riconoscere lo Stato di Palestina; impedire la vendita delle armi a Israele e riconoscere i crimini di guerra compiuti dallo Stato di Israele". Sono queste le principali richieste della comunità palestinese del Friuli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Sciopero della fame in piazza per Gaza: "Il Comune riconosca lo Stato di Palestina"

