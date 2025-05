Sciopero alle Poste disagi per i pensionati | In Veneto uffici chiusi e 100 lavoratori tagliati

In Veneto, il 3 giugno è in programma uno sciopero nazionale delle Poste, un'azione che segna un campanello d'allarme per i servizi essenziali dedicati a pensionati e cittadini. La chiusura degli uffici e il taglio di 100 posti di lavoro rivelano un trend preoccupante: il ridimensionamento dei servizi pubblici in nome della riorganizzazione. La questione non è solo locale, ma riflette una crisi più ampia nell'assistenza al cittadino. Rimanete aggiornati!

Nella giornata di martedì 3 giugno sarà sciopero nazionale a Poste Italiane, proclamato da Slc Cgile e UilPoste. Sciopero è la «diretta conseguenza della volontà dell’azienda di siglare accordi di riorganizzazione del settore solo con alcune sigle sindacali» scrive Uil Veneto in una note. Tali. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Sciopero alle Poste, disagi per i pensionati: «In Veneto uffici chiusi e 100 lavoratori tagliati»

Sciopero delle poste il 3 giugno: a Bergamo coinvolti 1.300 lavoratori

Il 3 giugno, Bergamo si prepara a una significativa mobilitazione con lo sciopero nazionale delle poste, indetto da Slc Cgil e UilPoste.

