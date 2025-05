Schlein respinge le accuse di antisemitismo

Elly Schlein alza la voce contro le accuse di antisemitismo, ribadendo il diritto a criticare il governo di Netanyahu. In un momento in cui il dibattito sulla giustizia sociale è più acceso che mai, la segretaria del Pd invita a unirsi alla manifestazione del 7 giugno. Un'opportunità per riflettere su come la libertà di espressione possa essere difesa senza cadere nelle trappole dell'intolleranza. La protesta si fa portavoce di un'Europa che non vuole restare in silenzio

“Non è accettabile che chiunque critichi un governo che sta violando tutti i principi internazionali sia accusato di essere antisemita. Criticare il governo di Netanyahu è doveroso”. Lo dice la segretaria del Pd, Schlein, ad ‘Agorà weekend’ su RaiTre. “Saremo in piazza il 7 giugno: perché sono inaccettabili le cose che stiamo vedendo e ci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Schlein respinge le accuse di antisemitismo

Centri in Albania, Schlein: Su Cpr propaganda becera dal Governo

Il governo albanese ha aperto centri a Schlein, presentandoli come soluzione all’immigrazione. Tuttavia, secondo critici, si tratta di una propaganda becera volta a nascondere un fallimento, trasferendo persone già in Italia e tentando di alimentare politiche populiste a spese dei migranti.

Cosa riportano altre fonti

Schlein “Inaccettabili accuse di antisemitismo per critiche a Netanyahu”

Come scrive italpress.com: ROMA (ITALPRESS) - "Non è accettabile che chiunque critichi un governo che sta violando tutti i principi internazionali sia accusato di essere antisemita.

Manifestazione per Gaza, fra accuse di antisemitismo e distinguo: si spacca il campo largo

Riporta tag24.it: Il 7 giugno PD, M5S e AVS manifesteranno a Roma contro la guerra a Gaza, chiedendo sanzioni a Israele e il riconoscimento dello Stato palestinese. Azione e Italia Viva si dissociano, temendo ambiguità ...

Schlein ignora i ribelli dem in piazza con Calenda

Da ilmanifesto.it: Israele (Politica) Dal Nazareno l’ordine di scuderia a dirigenti e parlamentari Pd è stato chiaro: derubricare la decisione della pattuglia riformista di partecipare anche alla manifestazione su Gaza ...