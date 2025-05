Schlein respinge accuse antisemitirmo

Le parole di Elly Schlein risuonano in un contesto di crescente polarizzazione politica, dove la critica diventa spesso sinonimo di accusa. "Criticare il governo di Netanyahu è doveroso" evidenzia l'importanza di un dibattito aperto e onesto, soprattutto su temi delicati come i diritti umani. La mobilitazione del 7 giugno segna un momento cruciale: un invito a riflettere su cosa significhi davvero sostenere la giustizia, in ogni angolo del mondo.

9.56 "Non è accettabile che chiunque critichi un governo che sta violando tutti i principi internazionali sia accusato di essere antisemita. Criticare il governo di Netanyahu è doveroso". Lo dice la segretaria del Pd, Schlein, ad 'Agorà weekend' su RaiTre. "Saremo in piazza il 7 giugno: perché sono inaccettabili le cose che stiamo vedendo e ci riguarda tutti quello che sta accadendo a Gaza", aggiunge la leader dem. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

