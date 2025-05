Schlein | ‘7 giugno in piazza contro i crimini del governo Netanyahu’

''Non è accettabile che chiunque critichi un governo che sta compiendo azioni criminali venga accusato di essere antisemita''.

Centri in Albania, Schlein: Su Cpr propaganda becera dal Governo

Il governo albanese ha aperto centri a Schlein, presentandoli come soluzione all’immigrazione. Tuttavia, secondo critici, si tratta di una propaganda becera volta a nascondere un fallimento, trasferendo persone già in Italia e tentando di alimentare politiche populiste a spese dei migranti.

