Schillaci | I medici di base scelgano dipendenza o libera professione

La scelta tra dipendenza e libera professione per i medici di base si fa sempre più attuale. Orazio Schillaci, ministro della Salute, lancia un tema cruciale: lasciare ai professionisti la libertà di scegliere il proprio percorso lavorativo. Questa decisione potrebbe segnare un cambiamento significativo nel panorama sanitario italiano, riflettendo una crescente attenzione verso il benessere dei medici e della qualità dell'assistenza. Un'innovazione che potrebbe rivoluzionare il nostro sistema sanitario!

Orazio Schillaci ROMA – “Credo che sul tema del contratto dei medici di famiglia sia giusto lasciar scegliere i medici se continuare ad essere liberi professionisti o diventare dipendenti del Ssn”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite in collegamento di Healthcare & Pharma Talk di Rcs Academy, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. “Dobbiamo rendere nuovamente più facile e attrattivo fare il medico di famiglia, c’è una crisi vocazionale. Oggi nei concorsi non c’è una ampia partecipazione. E’ necessario varare una riforma che preveda una scuola di specializzazione universitaria su base nazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Schillaci: “I medici di base scelgano dipendenza o libera professione”

Medici di base Fvg: "No a dipendenza da Regione". Ma Schillaci ha già la prima bozza

In Friuli Venezia Giulia, la proposta della regione di assumere i medici di base trova un netto rifiuto.

