Schianto tra cinque auto ed un camion all' alba in A1 | feriti e rallentamenti

Un incidente dalle dimensioni preoccupanti sull'A1: cinque auto e un camion coinvolti all'alba, creando non solo feriti ma anche notevoli rallentamenti. Questo evento mette in luce un trend inquietante: l'aumento di incidenti stradali nelle ore mattutine, quando la fretta è padrona. È fondamentale sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza della prudenza. Ricordiamoci che ogni viaggio inizia con una decisione: viaggiare in sicurezza.

Poco prima delle ore 7 di sabato 31 maggio si è verificato un incidente lungo l'autostrada A1, tra i caselli di Parma e di CampegineTerre di Canossa in direzione Bologna. Lo schianto ha coinvolto cinque auto ed un mezzo pesante ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. Sul posto, oltre ai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Schianto tra cinque auto ed un camion all'alba in A1: feriti e rallentamenti

Schianto tra auto e moto, cinque feriti. Il biker ricoverato in codice rosso

Nella notte ad Azzate si è verificato uno choc tra auto e moto lungo la provinciale, causando cinque feriti.

Cerca Video su questo argomento: Schianto Cinque Auto Camion Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Schianto tra cinque auto ed un camion all'alba in A1: feriti e rallentamenti; Incidente frontale tra due auto: cinque feriti, uno è gravissimo; Schianto tra due auto lungo la strada per Marmore: cinque feriti; Grave incidente tra moto e auto: il motociclista è morto sul colpo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Morrovalle, schianto tra un camion ed un'auto: cinque feriti e Superstrada chiusa, lunghe code

Riporta corriereadriatico.it: MORROVALLE - Incidente in superstrada intorno alle 19, cinque feriti e diversi chilometri di coda e disagi lungo la corsia monti. Lo schianto tra un camion e un'auto è accaduto tra Morrovalle e ...

Morrovalle, schianto tra un camion ed un'auto: cinque feriti e Superstrada chiusa, lunghe code

Come scrive msn.com: MORROVALLE - Incidente in superstrada intorno alle 19, cinque feriti e diversi chilometri di coda e disagi lungo la corsia monti. Lo schianto tra un camion e un'auto è accaduto tra Morrovalle e ...

Incidente sull'autostrada A13 tra Rovigo e Occhiobello: nello schianto sono rimaste coinvolte 4 auto, due le persone ferite. Otto chilometri di coda

Secondo msn.com: ROVIGO - Incidente stamani, venerdì 30 maggio, sull'autostrada A13 nel tratto tra tra Rovigo e Occhiobello, in direzione Bologna: nello schianto sono rimaste coinvolte ...