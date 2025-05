Schianto fatale in bici | muore l’imprenditore noto a tutti

Tragedia sulle strade: un imprenditore di successo perde la vita in un incidente mentre pedala, riportando alla luce il tema della sicurezza stradale. Questo drammatico episodio ci ricorda quanto sia cruciale prestare attenzione e rispettare le regole, soprattutto con l’aumento della mobilità sostenibile. La bicicletta non è solo un mezzo, ma anche simbolo di una nuova era: riflettiamo insieme su come proteggere chi sceglie di viaggiare su due ruote.

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita del noto imprenditore travolto mentre era in sella alla sua bicicletta lungo la strada provinciale 9 Amerina, all’altezza di vocabolo Fornace, nel territorio di Montecastrilli. L’impatto, avvenuto intorno alle 17.40 di venerdì, è stato violentissimo: secondo le prime ricostruzioni, un’ autovettura condotta da un 79enne lo avrebbe tamponato, facendolo cadere fuori dalla carreggiata. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori della Croce Rossa di Avigliano Umbro, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri delle stazioni di Avigliano Umbro e Montecastrilli, mentre l’ autorità giudiziaria di Terni, con il pm Raffaele Pesiri, ha avviato gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto fatale in bici: muore l’imprenditore noto a tutti

Stash e il noto imprenditore napoletano aprono il primo punto vendita in Italia di Focaccia Factory Capri

Stash, frontman dei The Kolors, e l’imprenditore napoletano Giuseppe Aprovidolo inaugurano a Capri il primo punto vendita italiano di Focaccia Factory.

Cerca Video su questo argomento: Schianto Fatale Bici Muore Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente a Roma: scontro bici elettrica-auto, 27enne muore in ospedale; Roma, incidente davanti al Ponte della Musica: turista tedesco in bici muore travolto da un'auto, alla guida u; Tragico incidente in auto, muore a soli 24 anni Lukas Mayr: fatale lo schianto contro un albero; Tragico incidente in auto, muore a soli 24 anni Lukas Mayr: fatale lo schianto contro un albero. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ivan Luccon si lancia con la bici da cross e muore a 50 anni: il volo e lo schianto fatale

Riporta ilgazzettino.it: E ieri il gruppo si era ritrovato per il pranzo sociale. Nel pomeriggio, poco dopo le 16, l’uomo ha inforcato la propria bici da downhill, marchiata con la scritta “Live uncaged”: vivi senza ...

Schianto fatale contro il tir. Muore in moto a 34 anni

Secondo msn.com: Lo schianto è avvenuto poco dopo le 12.30 nella frazione Ambria di Zogno, in via Piave, davanti all’azienda di acque minerali Bracca, all’imbocco della provinciale 27 che conduce verso la Val ...

Ivan Luccon si lancia con la bici da cross e muore a 50 anni: il volo e lo schianto fatale

Secondo ilgazzettino.it: Inizialmente anche con i kart e con le moto da cross. E poi anche con le bici. Fino a un paio di anni fa era stato iscritto al gruppo alla Asd Ruota medunese, associazione di Meduna di Livenza ...