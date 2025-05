schianto auto contro moto perde la vita un ventisettenne alla guida della due ruote

Tragedia a Caltagirone: un incidente mortale ha strappato la vita a Danilo Francesco Accardi, un giovane motociclista di 27 anni. La sua KTM 1290 Super Duke si è scontrata con un'auto, lasciando un'intera comunità in lutto. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale, soprattutto tra i giovani. Il rispetto delle regole e la prudenza possono salvare vite. Non dimentichiamolo mai.

