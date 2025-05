Schiacciata contro il muro Auto senza freno a mano travolge e uccide anziana

Una tragedia inaspettata ha colpito Besozzo, dove una 79enne è stata travolta da un’auto che si è mossa senza freno a mano. Questo incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale e sull'importanza di parcheggiare in modo corretto. Un gesto semplice potrebbe evitare conseguenze devastanti: riflettiamo su come piccoli errori possano avere un impatto enorme sulle vite altrui. È tempo di responsabilità per tutti gli automobilisti.

Tragedia ieri pomeriggio poco prima delle 17 a Besozzo: un’anziana di 79 anni è morta dopo essere stata travolta da un’autovettura in via 25 Aprile, nel centro del paese. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la macchina, una Suzuki con targa straniera, fosse stata parcheggiata dalla proprietaria senza inserire il freno a mano e si sia messa in movimento, schiacciando, dopo la folle corsa per circa cinquanta metri, contro un muro l’anziana che non è riuscita ad evitare l’urto improvviso. Subito è stato richiesto l’intervento dei soccorritori e sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con l’ambulanza mentre da Como è decollato l’elisoccorso ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schiacciata contro il muro. Auto senza freno a mano travolge e uccide anziana

Cerca Video su questo argomento: Schiacciata Contro Muro Auto Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Schiacciata contro il muro. Auto senza freno a mano travolge e uccide anziana; Besozzo, schiacciata contro un muro da un’auto: morta 79enne; Donna di 79 anni muore schiacciata contro un muro, travolta da auto parcheggiata senza freno a mano; Parcheggia senza freno a mano, l'auto scivola e schiaccia un'anziana contro un muro: morta una 79enne. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Varese, schiacciata contro un muro mentre cammina da un’auto che senza freno a mano si muove in retromarcia: muore donna di 79 anni

Si legge su msn.com: L’incidente poco prima delle 17 di oggi in via XXV Aprile a Besozzo: il conducente si era fermato per andare alla vicina farmacia senza però inserire il freno a mano. La strada è in pendenza ...

Schiacciata contro un muro da auto in sosta, morta 79enne

Segnala msn.com: Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita e schiacciata contro un muro da un'auto in sosta. Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 di oggi a Besozzo (Varese) in via 25 aprile. (ANSA) ...

Besozzo, schiacciata da un’auto in sosta: muore una 79enne

Lo riporta rainews.it: Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita e schiacciata contro un muro da un'auto in sosta. Il fatto è avvenuto a Besozzo in provincia di Varese in via 25 aprile. Sul posto i Vigili del ...