Scendono in riva al fiume ma il torrente si ingrossa e blocca la strada | 5 ragazzi restano intrappolati in una gola

Cinque ragazzi in cerca di avventura si sono trovati in una situazione drammatica nel torrente Mallero, in Valtellina. Un gesto semplice, come scendere in riva al fiume, si è trasformato in un incubo quando le acque si sono ingrossate, bloccandoli. Questo episodio mette in luce l'importanza della prudenza in natura: la bellezza delle escursioni può nascondere insidie impreviste. Un richiamo a rispettare sempre i segnali del territorio!

Sabato pomeriggio cinque giovani escursionisti sono rimasti bloccati nella gola del torrente Mallero, vicino a Sondrio. Dopo essersi avvicinati a valle, il corso d'acqua si è ingrossato al punto da impedire loro il ritorno. Sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che li hanno messi in salvo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Scendono in riva al fiume ma il torrente si ingrossa e blocca la strada: 5 ragazzi restano intrappolati in una gola

