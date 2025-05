Scatta la ricerca di un anziano scomparso nella cra ma è solo una simulazione

Questa mattina alla Casa Residenza Anziani “Le Grazie” si è svolta una coinvolgente simulazione di ricerca di un anziano scomparso. Coinvolgendo gli ospiti e le unità cinofile dell'ANPS, l'iniziativa ha messo in luce l'importanza della prevenzione e della sensibilizzazione verso la sicurezza dei più fragili. Un modo innovativo per affrontare il tema della vulnerabilità degli anziani, in un periodo in cui l’attenzione su queste tematiche è sempre più fondamentale.

Alla Casa Residenza Anziani "Le Grazie" gestita da Il Cigno questa mattina gli ospiti hanno trascorso una mattinata insolita partecipando alle attività di simulazione di ricerca di una persona anziana fragile scomparsa con impiego delle unità cinofile di Anps (Associazione Nazionale Polizia di.

