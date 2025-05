Scarico illegale delle acque di riciclo autolavaggio messo sotto sequestro

Un autolavaggio di Ferrara è stato messo sotto sequestro per scarico illegale delle acque di riciclo. Un'azione che non solo tutela l'ambiente, ma si inserisce in una crescente attenzione verso pratiche sostenibili nel settore. Questo episodio evidenzia quanto sia fondamentale rispettare le normative ambientali, un tema sempre più centrale nella nostra società. Ricordiamoci: la cura del pianeta inizia dalle piccole azioni quotidiane!

Sigilli all’autolavaggio. Il sequestro in questione è scattato, a Ferrara, giovedì pomeriggio, al termine di una lunga attività di indagine portata avanti dai carabinieri. Nello specifico, gli accertamenti hanno avuto inizio nello scorso mese di febbraio, durante un servizio di controllo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Scarico illegale delle acque di riciclo, autolavaggio messo sotto sequestro

