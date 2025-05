Scappati di corsa | nasce una community di runners per creare nuove amicizie e fare sport insieme

…unire l’amore per la corsa alla creazione di legami autentici. In un’epoca in cui il benessere sociale è fondamentale, “Scappati di corsa” si propone come un rifugio per chi cerca non solo fitness, ma anche amicizie sincere. Allenarsi insieme non è mai stato così stimolante: tra risate e traguardi, ogni chilometro diventa un passo verso connessioni significative. Scopri il potere della corsa condivisa!

A Forlì è nata una nuova realtà dedicata a chi ama correre, stare in compagnia e fare nuove conoscenze. Si chiama “Scappati di corsa”, ed è una community spontanea di appassionati di running che si ritrova una volta a settimana per condividere chilometri, sorrisi e voglia di stare bene. L’idea è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Scappati di corsa": nasce una community di runners per creare nuove amicizie e fare sport insieme

