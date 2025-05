Scappano alla vista della Volante denunciati due 18enni

Due 18enni tarantini hanno cercato di scappare alla vista della polizia, ma la fuga si è conclusa con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Questo episodio mette in luce un fenomeno crescente tra i giovani: l'irresponsabilità e la sfida alle autorità. In un’epoca in cui il rispetto delle regole è fondamentale, è interessante notare come la cultura del "fuga" stia prendendo piede, spingendoci a riflettere sulle nuove generazioni.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due 18enni tarantini perché ritenuti presunti responsabili del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in una via del centro cittadino dove era stato segnalato il furto di un motociclo da parte di due giovani giunti a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Dopo aver raccolto dai testimoni ogni indizio utile al rintraccio della moto rubata e dei due presunti ladri, i poliziotti hanno avviato le ricerche con l’ausilio degli altri equipaggi presenti nella zona. Qualche minuto dopo, mentre percorrevano via Cesare Battisti, gli agenti della Volante hanno visto sopraggiungere un gruppo di giovani a bordo di alcune moto, che alla vista dell’auto della Polizia hanno invertito il senso di marcia e, percorrendo contro mano la carreggiata, hanno cercato di dileguarsi in direzioni diverse. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Scappano alla vista della Volante, denunciati due 18enni

