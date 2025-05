Saxa Rubra ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin con un murale

Un murale a Saxa Rubra riporta alla memoria Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, un omaggio potente in un’epoca in cui la verità è più cruciale che mai. Le scritte "Truth" e "Noi non archiviamo" risuonano come un monito, invitando a riflettere sulla libertà di informazione e sulla questione irrisolta della giustizia. La loro storia ci ricorda l'importanza di non dimenticare e di continuare a cercare risposte.

AGI - "Truth" e "Noi non archiviamo": sono le scritte riportate dal murale che sulla facciata della palazzina C del Centro Rai di Saxa Rubra, ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, inviati del Tg3 che seguivano le vicende in Somalia e uccisi a Mogadiscio il 20 marzo 1994 in un agguato di cui ancora non si conoscono mandanti ed esecutori. Per quelle morti ci sono stati processi e la condanna di un uomo, risultato estraneo ai fatti dopo 16 anni di reclusione. La palazzina C ospita la redazione del Tg3 e sul murale dominano i volti - professionali ma distesi, sorridenti - di Ilaria e Miran. Ilaria sembra avere lo sguardo assorto, lontano, quasi a voler intravedere qualcosa che porti alla verità; Miran ha lo sguardo più ravvicinato, l'occhio professionale dell'operatore che si concentra su un punto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Saxa Rubra ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin con un murale

