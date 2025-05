Sarri Fiorentina quel giornalista fornisce una grande indiscrezione che fa sognare i tifosi viola! Le ultime

La Fiorentina riprende fiato: secondo il giornalista Alfredo Pedullà, l'interesse per Maurizio Sarri è più di una semplice indiscrezione. I tifosi viola iniziano a sognare un ritorno al passato, in un momento in cui la squadra cerca di ritrovare la propria identità. Sarri potrebbe essere la chiave per una nuova era, capace di rilanciare ambizioni e speranze. Rimanete con noi, il futuro è tutto da scrivere!

Sarri Fiorentina, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione dopo le varie voci Il futuro di Maurizio Sarri continua a tenere banco in casa Lazio, ma adesso anche la Fiorentina osserva con grande attenzione gli sviluppi della trattativa. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo profilo ufficiale di "X" .

Viviano: "Juve e Milan hanno fatto schifo, la Fiorentina doveva approfittare. Sarri viola? Ci ho parlato"

L'ex portiere e tifoso della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha espresso il suo dissenso riguardo alle prestazioni di Juventus e Milan, evidenziando come la Fiorentina avesse l'opportunità di sfruttare questa situazione.

