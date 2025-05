Sarà Lisa Sequino a dirigere la divisione make-up di Estée Lauder

È ufficiale: Lisa Sequino assume la direzione della divisione make up di Estée Lauder dal 9 giugno. In un periodo in cui il settore beauty sta vivendo una vera e propria rivoluzione, la sua guida promette di portare freschezza e innovazione. Pensiamo ai brand iconici come M·A·C e Bobbi Brown, ora sotto la sua ala. Riuscirà a soddisfare le aspettative delle consumatrici sempre più attente e consapevoli? Non ci resta che aspettare!

A partire dal 9 giugno Lisa Sequino sarà la nuova presidente del cluster di marchi di make up di Estée Lauder. La manager farà capo a Jane Hertzmark Hudis, executive vice president e chief brand officer. Il suo compito? guidare la crescita globale della divisione trucco del gigante cosmetico basato a New York, supervisionando brand come M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox e Glamglow. Lisa Sequino è la nuova presidente della divisione make-up di Estée Lauder. Questa nomina dimostra che l'azienda americana si trova in un momento di stallo, dove sta attualemnte cercando di rafforzare la sua categoria di make-up.