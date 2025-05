Sara Conti e Niccolò Macii | legame vittorie e programmi per Milano Cortina 2026

Sara Conti e Niccolò Macii non sono solo una coppia vincente: il loro legame rappresenta uno spirito che trascende la pista. Mentre si preparano per Milano-Cortina 2026, la loro sinergia diventa simbolo di un’intera generazione di atleti pronti a brillare. In un'epoca in cui il lavoro di squadra è fondamentale, il loro mantra "insieme" è un invito a sognare in grande. Scopriremo quanto lontano li porterà!

La forza di questa coppia risiede nella parola insieme. Durante ogni esibizione, Sara Conti e Niccolò Macii si scambiano sguardi intensi, quasi come se ripetessero un mantra prima di salire in pista. Attraverso questo gesto, si percepisce la profonda connessione che le unisce, capace di trasmettere la carica emotiva necessaria per affrontare la competizione.

