Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 31 maggio

Stasera alle 21.20 su Rai 3 non perdere "Sapiens – Un solo pianeta"! Mario Tozzi ci guiderà in un viaggio tra scienza e riflessione, esplorando come il terremoto di Lisbona abbia scosso non solo la terra, ma anche le mentalità dell'epoca. Un’occasione imperdibile per comprendere come eventi storici influenzino la nostra visione del mondo, in un’epoca in cui il pensiero critico è più cruciale che mai. Sintonizzati!

2025. Stasera, sabato 31 maggio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l'appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Perché il terremoto di Lisbona è stato anche un terremoto del pensiero? Che cosa insegna ancora il terremoto di Lisbona del 1755? Si potrebbe ripetere oggi il più devastante terremoto d'Europa? E l'Europa sarebbe preparata? I terremoti influenzano la storia dei Sapiens? Questi sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà la puntata di "Sapiens – Un solo pianeta" intitolata "Il terremoto del pensiero".

Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 maggio

Stasera, 17 maggio 2025, alle 21.20 su Rai 3, torna "Sapiens – Un solo pianeta" con Mario Tozzi. L’episodio di oggi approfondisce le origini della scrittura e le sfide ambientali del nostro pianeta, offrendo spunti di riflessione sulla nostra storia e il futuro del pianeta che condividiamo.