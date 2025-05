Sanzioni e petrolio | Rubio e i falchi Rep pressano Trump sul Venezuela

Mentre il mondo si dibatte tra sanzioni e petrolio, l'attenzione su Venezuela si intensifica. Donald Trump, nel suo secondo mandato, sembra dimenticare l'importanza dell'America Latina. I falchi repubblicani lo pressano, evidenziando che un’azione decisa potrebbe rivelarsi cruciale per la sicurezza energetica degli Stati Uniti. La geopolitica non è mai stata così intricata: sarà questo il momento di riscoprire il "cortile di casa"? La situazione è in continua evoluzione.

Donald Trump ha finora dato minore attenzione all'ex "cortile di casa" degli Usa, l'America Latina, nel suo secondo mandato rispetto a quanto fatto nel primo e un effetto di questa minore energia politica dedicata alla regione si è avuto negli altalenanti rapporti col Venezuela, rivale strategico di Washington con cui la tentazione della ricerca di un accordo va di pari passo con i vincoli dettati da un'agenda, soprattutto interna, che punta alla massima pressione. I deputati latini contro l'accordo col Venezuela. Alcuni esempi recenti aiutano a capirlo. La scorsa settimana tre deputati repubblicani latini della Florida alla Camera dei Rappresentanti – Carlos A.

