Santo Re chi era il papà 30enne accoltellato e ucciso in strada da un parcheggiatore abusivo | Tornava a casa col cibo per la famiglia

La tragica morte di Santo Re, un giovane padre accoltellato mentre tornava a casa con del cibo per la famiglia, riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle nostre città. Un gesto così semplice, una routine quotidiana, si trasforma in un incubo. Questo episodio mette in luce non solo la fragilità della vita, ma anche l'urgenza di affrontare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e la crescente preoccupazione per la sicurezza urbana.

«Stava tornando a casa con un pacchettino di cibo per la famiglia» ha detto a Live Sicilia uno dei colleghi di lavoro di Santo Salvatore Giambattista Re, il 30enne sposato e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Santo Re, chi era il papà 30enne accoltellato e ucciso in strada da un parcheggiatore abusivo: «Tornava a casa col cibo per la famiglia»

L’annuncio della 30enne accusata di aver ucciso la suocera: “Cerchiamo casa, siamo in una situazione critica”

Giada Crescenzi, 30enne accusata dell'omicidio di sua suocera Stefania Camboni, trovata morta a Fregene, si trovava in una situazione critica mentre cercava una nuova casa.

Cerca Video su questo argomento: Santo Re Era Papà Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Accoltellato da un parcheggiatore abusivo (ex detenuto) dopo una lite, Santo Re muore a 30 anni: era papà di u; Santo del giorno 29 Maggio 2025: San Paolo VI, papa; Parcheggiatore abusivo accoltella e uccide Santo Re: aveva 30 anni ed era padre di una bambina di 4 mesi; Catania, l’omicidio di Santo a Ognina: papà di una bimba di 4 mesi. 🔗Se ne parla anche su altri siti