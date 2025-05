Santo Re | chi è il padre di famiglia accoltellato a morte da un parcheggiatore abusivo

Un tragico episodio ha scosso la comunità di Catania: Santo Salvatore Giambattista Re, padre da soli quattro mesi, è stato accoltellato a morte da un parcheggiatore abusivo. A soli 30 anni, la sua vita è stata spezzata in un contesto di crescente insicurezza nelle città italiane. Questo evento mette in luce la necessità di affrontare il problema della legalità e della sicurezza, fondamentali per garantire un futuro sereno ai nostri figli.

Padre da appena quattro mesi e dipendente di in un locale conosciuto nella zona. Santo Salvatore Giambattista Re è morto a soli 30 anni venerdì 30 maggio dopo essere stato accoltellato da un posteggiatore abusivo in piazza Mancini Battaglia (Catania). L'assassino, un cittadino dello Zimbabwe, è.

Ragazzino di 13 anni accoltellato per l’hashish a Porta Venezia, il padre: “È finito in un brutto giro”

Un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato a Porta Venezia durante una lite legata a 20 grammi di hashish.

Catania, l’omicidio di Santo a Ognina: papà di una bimba di 4 mesi

Riporta livesicilia.it: Santo Salvatore Giambattista Re era residente a Mascalucia, Comune a nord del capoluogo etneo. Era sposato e padre di una bambina di appena 4 mesi.

Santo Romano, i genitori dell'assassino alla famiglia della vittima: «Nostro figlio non esiste più, con lui è stato sempre un inferno. Vi chiediamo perdono»

msn.com scrive: Chiedono perdono per quanto fatto dal figlio, i genitori del 17enne autore dell'omicidio di Santo Romano ... figlio – ribadisce il padre – ha distrutto la vostra famiglia, e anche la nostra.

Omicidio di Santo Romano, parla il padre del 17enne reo confesso: “Chiedo perdono alla sua famiglia”

Segnala fanpage.it: "Posso solo chiedere scusa alla famiglia e basta ... è il padre del ragazzo di 17 anni reo confesso che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha ucciso Santo Romano, 19 anni, con un colpo ...