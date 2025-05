Santo il pasticciere 30enne ucciso da un parcheggiatore abusivo a Catania | “Tornava a casa dalla figlia”

Un tragico evento scuote Catania: Santo R., un giovane pasticciere di 30 anni, è stato ucciso da un parcheggiatore abusivo mentre tornava a casa dalla sua piccola di appena 4 mesi. Questo dramma evidenzia una problematica sempre più presente nelle città italiane: la sicurezza urbana e l'abusivismo. La comunità è in lutto e chiede giustizia, ma il vero interrogativo è: come possiamo proteggere i nostri figli in un contesto simile?

Si chiamava Santo R. e lavorava presso una delle pasticcerie più famose di Catania il giovane ucciso ieri al culmine di una lite con un parcheggiatore abusivo. Aveva 30 anni ed aveva appena finito il turno di lavoro per tornare dalla figlia di soli 4 mesi. Il sindaco: "Città sconvolta". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Santo, il pasticciere 30enne ucciso da un parcheggiatore abusivo a Catania: “Tornava a casa dalla figlia”

Un tragico episodio scuote Catania: un padre di 4 mesi è stato ucciso da un posteggiatore abusivo. La vittima, dipendente della storica pasticceria Quaranta, era ben voluto dai colleghi e amato dalla sua famiglia.

Santo Re, chi era il papà 30enne accoltellato e ucciso in strada da un parcheggiatore abusivo: «Tornava a casa col cibo per la famiglia»

Riporta leggo.it: «Stava tornando a casa con un pacchettino di cibo per la famiglia» ha detto a Live Sicilia uno dei colleghi di lavoro di Santo Salvatore Giambattista Re, il 30enne sposato e ...

